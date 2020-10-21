Андрей Хлопинский

Кандидат в депутаты Николаевского городского совета от партии «Слуга народа» по 5 округу Андрей Хлопинский рассказал о важности развития спортивного движения среди молодежи города.

Об этом сообщили в пресс-службе политсилы.

Андрей Хлопинский рассказал, что в последнее время в Украине актуализировалась проблема, связанная с существенным ухудшением уровня здоровья подрастающего поколения. При этом следует учитывать, что здоровье является ведущим фактором, который определяет не только общее гармоничное развитие человека, но и непосредственно влияет на его социальное положение.

Следует отметить, что опыт зарубежных стран свидетельствует о том, что для наиболее эффективной реализации программ развития физической культуры и спорта целесообразно акцентировать внимание на развитии студенческого спорта, который вместе с детско-юношеским спортом составляет основу концепции непрерывного физического воспитания, а также играет значительную социальную роль.

— Я с детства занимаюсь спортом, люблю и играю в баскетбол еще со школьного возраста. На сегодняшний день развиваю баскетбол в Николаеве, помогаю баскетбольной общественности, спонсирую и помогаю с организацией соревнований по баскетболу, стритболу. Являюсь членом президиума Николаевской областной федерации баскетбола Украины, капитаном команды «Nikolaev Kings», которую создали с моим другом. В команду приглашаем молодежь, тренируем и предоставляем все условия для тренировок – спортивный зал, мячи, форма и т.д, - рассказал Андрей Хлопинский.

Он рассказал, что в ближайшее время в планах видит разработку комплекса мер по продвижению и популяризации студенческого спорта, повышения его престижа среди молодежи, созданию положительного имиджа украинского студенческого спорта, развитию молодежного спортивного движения в Николаеве.

— Давно задумывался о создании благотворительного фонда помощи молодым спортсменам. Уверен, что при поддержке депутатского корпуса, коллег, друзей, совместно реализуем данный проект. В ближайших планах вижу разработку комплекса мер по продвижению и популяризации студенческого спорта, повышения его престижа среди молодежи, созданию положительного имиджа украинского студенческого спорта, развитию молодежного спортивного движения в Николаеве, - рассказал Андрей Хлопинский.

По его мнению, современный этап развития спорта в Николаеве должен характеризоваться появлением новых задач физического воспитания в учебных заведениях, направленных не только на развитие физических способностей учащихся и студентов, но и стимулирование их интереса к занятиям физической культурой и спортом, формирование ценностей здорового образа жизни.

— С гордостью могу сказать, что Николаев по праву считается одним из самых «спортивных» городов Украины, - рассказал Андрей Хлопинский.

Он рассказал, что Николаеве работает много детско-юношеских спортивных школ по 36 видам спорта, в которых занимаются около 9 тысяч человек. В городе расположены 5 стадионов, самый большой из которых Центральный городской стадион, также более 100 спортивных залов, 4 плавательных бассейна, более 20 теннисных кортов.

— Честь города во всеукраинских соревнованиях защищают Муниципальный Баскетбольный Клуб «Николаев» и Муниципальный Футбольный Клуб «Николаев». В американском футболе, город представляет команда «Николаевские Викинги».И тем не менее, ситуация критичная на сегодняшний момент, т.к. перспективная молодежь (спортсмены) уезжает за границу, ищет пути реализации своих талантов за границей. Мы должны сделать так, чтобы талантливые спортсмены оставались в нашей стране, и создать комфортные условия (достойное финансирование и т.п.) для наших родных спортсменов. Уверен на 100%, что мы это сделаем!, - сказал Андрей Хлопинский.

Ранее сообщалось, что Андрей Хлопинский рассказал о планах развивать Ингульский район.