Шевченковский районный суд города Киева отказался в удовлетворении ходатайства стороны защиты о допросе действующих и бывших высокопоставленных чиновников по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Защита просила допросить президента, министра внутренних дел и бывшего генпрокурора.

Об этом заявила председательствующая судья Оксана Голуб на сегодняшнем судебном заседании, передает РБК-Украина.

Сторона защиты объясняла, что Владимира Зеленского, Арсена Авакова и Руслана Рябошапку необходимо допросить об обстоятельствах, о которых они узнали в этом деле.

«Эти лица не были непосредственными свидетелями обстоятельств, которые подлежат доказыванию в данном уголовном производстве, и не являются свидетелями в понимании статьи 65 УПК», — подчеркнула судья.

В то же время относительно допроса других должностных лиц, среди которых сотрудники полиции, являющиеся следователями или понятыми, принимающими участие в тех или иных действиях, суд будет определяться после исследования материалов дела.

Отметим, сторона защиты просила допросить Владимира Зеленского и Арсена Авакова после того, как они публично продемонстрировали детальную осведомленность о деле Павла Шеремета. Однако согласно законодательству, ни Владимир Зеленский, ни Арсен Аваков не имеют доступа к материалам дела.

Напомним, что 12 декабря глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов по делу Шеремета.

Впоследствии полиция дала брифинг, правоохранители назвали пятерых подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и супруги Грищенко, известные под кличками «Пума» и «Буча». По данным следствия, Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко закладывали взрывчатку под авто Павла Шеремета.

При этом, 21 мая стало известно, что подозреваемым по делу убийства Павла Шеремета — Юлии Кузьменко, Яне Дугарь и Андрею Антоненко — изменили подозрения, из которых исчезли упоминания об «ультранационалистических идеях» и «величии арийской расы», а организаторами следствие теперь называет неустановленных лиц .

Кроме того, 10 августа 2020 года под Офисом генерального прокурора прошла акция в поддержку Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко, подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.