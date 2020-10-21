Правительство Республики Армения временно запретило импорт товаров из Турции. Это связано с поддержкой турками Азербайджана в войне в Нагорном Карабахе.
Об этом сообщает сайт армянского правительства.
Ограничения будут действовать с 31 декабря 2020 года. Отмечается, что запрет введен в целях безопасности и прекращения финансирования турецкого бюджета армянами.
«Запретом на импорт товаров турецкого происхождения прекращается финансирование турецкой государственной казны из армянских источников, и в то же время пресекается возможность проникновения возможных угроз в Армению через импорт товаров конечного потребления из враждебно настроенной страны», — сказано в заявлении.
Напомним, в среду, 21 октября, президент Армении Армен Саркисян отправился в Брюссель для обсуждения с генеральным секретарем НАТО и европейскими чиновниками ситуации в Нагорном Карабахе.
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Правительство Республики Армения временно запретило импорт товаров из Турции. Это связано с поддержкой турками Азербайджана в войне в Нагорном Карабахе.
Об этом сообщает сайт армянского правительства.
Ограничения будут действовать с 31 декабря 2020 года. Отмечается, что запрет введен в целях безопасности и прекращения финансирования турецкого бюджета армянами.
«Запретом на импорт товаров турецкого происхождения прекращается финансирование турецкой государственной казны из армянских источников, и в то же время пресекается возможность проникновения возможных угроз в Армению через импорт товаров конечного потребления из враждебно настроенной страны», — сказано в заявлении.
Напомним, в среду, 21 октября, президент Армении Армен Саркисян отправился в Брюссель для обсуждения с генеральным секретарем НАТО и европейскими чиновниками ситуации в Нагорном Карабахе.