Партия «Слуга народа» не собирается инициировать отмену второго тура местных выборов из-за распространения коронавируса.

Об этом говорится в заявлении политсилы в Facebook.

«Партия «Слуга народа» не будет инициировать отмену второго тура местных выборов из-за распространения коронавируса. Официально опровергаем информацию, которую распространяют СМИ. Упомянутая инициатива является личным мнением отдельного депутата и не совпадает с позицией партии «Слуга народа». К тому же избирательный процесс находится на финишной прямой, поэтому подобные изменения в нем невозможны», — отметили в политсиле.

В партии напомнили, что торой тур местных выборов состоится в течение трех недель с момента установления результатов первого тура. Будут избирать глав громад, где насчитывается более 75 тысяч избирателей, если в первом туре ни один из кандидатов не набрал 50% плюс 1 голос. В громадах, где избирателей меньше, председателя будут избирать простым большинством.

Ранее в Верховной Раде нардеп от фракции «Слуга народа» зарегистрировал постановление об отмене второго тура выборов мэров на время пандемии коронавируса.