В Верховной Раде нардеп от фракции «Слуга народа» зарегистрировал постановление о внесении изменений об отмене второго тура выборов мэров на время пандемии коронавируса.

Об этом сообщил журналист Олег Деренюга в своем Telegram-канале.

Так, 19 октября было зарегистрировано постановление о внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины «О назначении очередных местных выборов в 2020 году». Автором проекта является член фракции «Слуга народа» Татьяна Грищенко.

По словам Олега Деренюги, если подобный документ будет принят парламентом, то сразу после первого тура местных выборов, один из депутатов может быть избран секретарем городского совета — и. о. мэра. Таким образом кто-то из новых депутатов от «Слуги народа» может временно возглавить город.

— С точки зрения отдельных юристов, если подобный документ будет принят парламентом, то сразу после первого тура местных выборов, один из депутатов может быть избран секретарем городского совета — и. о. мэра. Таким образом кто-то из новых депутатов от «Слуги народа» может временно возглавить город. Другие же юристы считают, что это незаконно прекращать полномочия действующих мэров до проведения второго тура выборов, — написал журналист.

Он цитирует статью 46 Закона Украины «О местном самоуправлении». Согласно документа, если на время проведения первой сессии мэр не зарегистрирован, горсовет избирает временный президиум из числа депутатов совета из 3-5 депутатов. Они будут председательствовать на заседания до избрания секретаря. После его избрания, возглавлять горсовет будет секретарь.

«В случае если на время проведения первой сессии соответствующий городской голова не зарегистрирован в соответствии с законом о местных выборах, о чем на сессии совета информирует председатель территориальной избирательной комиссии, совет избирает временный президиум из числа депутатов совета в количестве трех-пяти человек. Члены временного президиума поочередно председательствуют на пленарных заседаниях совета до избрания секретаря совета. Со времени избрания секретаря совета он председательствует на пленарных заседаниях совета», — гласит закон.

Напомним, что Верховная рада отказалась внести в повестку дня законопроект №4117 об особенностях проведения выборов во время карантина. Его включение поддержали лишь 208 парламентариев.