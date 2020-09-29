Верховная рада отказалась внести в повестку дня законопроект №4117 об особенностях проведения выборов во время карантина. Его включение поддержали лишь 208 парламентариев.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Предлагалось также сократить сроки внесения альтернативных проектов к данному закону.
Так, законопроект внесли в Раду 18 сентября. Парламентарии предлагают внести изменения в Избирательный кодекс и законы Украины. В документе прописаны особенности избирательных процедур в условиях карантина.
Например, в проекте отдельно прописано, что в помещении для голосования на избирательном участке отдельно от других размещается специально определенная кабина для тайного голосования и урна для голосования избирателей с признаками респираторного заболевания или температурой тела более 37,2 градуса.
Ранее в Центральной избирательной комиссии рассказали об особенностях проведения местных выборов 25 октября.
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Верховная рада отказалась внести в повестку дня законопроект №4117 об особенностях проведения выборов во время карантина. Его включение поддержали лишь 208 парламентариев.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Предлагалось также сократить сроки внесения альтернативных проектов к данному закону.
Так, законопроект внесли в Раду 18 сентября. Парламентарии предлагают внести изменения в Избирательный кодекс и законы Украины. В документе прописаны особенности избирательных процедур в условиях карантина.
Например, в проекте отдельно прописано, что в помещении для голосования на избирательном участке отдельно от других размещается специально определенная кабина для тайного голосования и урна для голосования избирателей с признаками респираторного заболевания или температурой тела более 37,2 градуса.
Ранее в Центральной избирательной комиссии рассказали об особенностях проведения местных выборов 25 октября.