Никаких переговоров на государственном уровне по закупке или получению российских вакцин против коронавируса SARS-CoV-2 сегодня не ведется.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

«Ныне заявлений о государственной регистрации российской вакцины Гам-КОВИД-Вак в установленном порядке ни от каких субъектов не поступало. Кроме того, по имеющейся информации, этот продукт также не проходил экспертизу и регистрацию в компетентных органах США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады или ЕС, что фактически делает невозможным его закупку и использование в Украине. Поэтому любые предположения относительно возможных переговоров или рассмотрение российских вакцин как предмета на приобретение или получение не имеют под собой никаких оснований на законодательном уровне», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Украине лекарственные средства, в частности иммунобиологические препараты, допускаются к применению только после их государственной регистрации, кроме тех, которые изготавливаются в аптеках по рецептам врачей и по заказу лечебно-профилактических учреждений. Государственная регистрация лекарственного средства осуществляется на основании заявления и результатов экспертизы регистрационных материалов, проведенной Государственным экспертным центром Минздрава Украины.

Согласно информации Минздрава, упрощенной процедурой регистрации могут пользоваться средства, которые уже зарегистрированы в Соединенных Штатах Америки, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канаде или по централизованной процедуре компетентным органом Европейского Союза.

Ранее разработчики представили Президенту Украины Владимиру Зеленскому результаты доклинической фазы исследования оригинального украинского кандидата в вакцины против коронавирусной болезни COVID-19.