Фото: издание «Мой город»

Кандидат в депутаты Николаевского городского совета от партии «Слуга народа» Елена Подцыкина выступила против строительства жилого комплекса с подземным паркингом в исторической части города по адресу Потемкинская, 61.

Об этом пишет пресс-служба партии «Слуга народа».

В частности, Елена Подцыкина указала, что какое-либо строительство в данной части Николаева запрещено, поскольку имеет историческую ценность.

— У нас прошло мероприятие по поводу застройки на Потемкинской, 61, в исторической части города. Поскольку эти дома относятся к памятника архитектуры, тут, в принципе, законом запрещено любое строительство. Никакого строительства здесь не должно быть. Единственное, что здесь может быть — либо реконструкция, либо восстановление. Например, тут когда-то, в 90-х годах, был дом, который сгорел — вот его можно взять и восстановить по архивным фотографиям, но никакой другой стройки здесь быть не должно. А здесь сейчас идет застройка жилого комплекса с подземным паркингом. Это вообще категорически запрещено. Более того, здесь не исследованы грунты, не исследовано есть здесь катакомбы или нет, потому что, скорее всего, они тут есть, - рассказала Елена Подцыкина.

Также она указала, что несмотря на обращения в правоохранительные органы и открытые уголовные дела строительство продолжается с августа 2020 года.

— Застройщик, пренебрегая всеми законами и нормами, намерен в таком выгодном для себя месте построить жилищный комплекс для собственного обогащения. Все жители, конечно же, возмущены и, честно говоря, немного упали духом, потому что стройка, которая началась в августе этого года, никак не прекращается, никак мы не можем добиться того, чтобы ее остановить. При этом, прокуратура и полиция бездействуют, хотя открыты уголовные дела по нескольким статьям, - сказала Елена Подцыкина.

При этом она указала, что по адресу Потемкинская, 61, по которому строят жилой комплекс, уже расположен жилой дом.

— Я общалась со своими избирателями и мы обсуждали наши дальнейшие действия, что же мы будем делать. В частности, мы будем обращаться в полицию, чтобы признать их потерпевшими, и дальше будем требовать продолжения следствия. Обратите внимание, что Потемкинская, 61 — это двухэтажное здание внутри двора, а они хотят, не знаю как это понять, построить какой-то клон. У нас же не может быть на одном адресе два дома. Если они осуществят свой замысел, то у нас получится два дома на одном адресе: один старый, двухсотлетний, который решиться сейчас от техники, а второй — современный жилой комплекс. Я так предполагаю, что один из домов должен исчезнуть. Получается, если дом сейчас начнет разрушаться, то они признают его аварийным, отселят людей в какие-то общежития и у них будет дом, - сказала Елена Подцыкина.

Кандидат Елена Подцыкина также отметила, что первоочередно ставит перед собой задачу сохранить историческое наследие Николаева.

— Такие вопросы для города очень важны. Я как кандидат первым вопросом в своей программе поставила именно сохранение в городе исторического наследия, памятников, потому что их все меньше и меньше. Я знаю людей, которые этим занимаются — это Чайка и Пелипас. Это у нас основные фигуранты, которые занимаются у нас в городе такими делами, творят беспредел. Жители попали в ловушку. Если они начнут жаловаться, что их квартиры рушатся, то это используют против них — признают дом аварийным, - сказала Елена Подцыкина.

Ранее сообщалось, что в историческом центре Николаева по адресу Потемкинская,6 61 собираются возвести пятиэтажный дом, однако жители соседних домов указывают на незаконность строительства из-за отсутствия разрешений на застройку. Жильцы соседних домов заявляли, что при развитии котлована могут провалиться их дома, поскольку под ними находятся катакомбы.