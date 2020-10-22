Контрольный пункт «Косино–Барабаш» на границе с Венгрией возобновил работу в четверг, 22 октября. Через КПВВ пропускают только в 30-километровую приграничную зону на территорию Венгрии.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Пропуск для транзитного проезда через Венгрию работать не будет по решению венгерской стороны.

Отметим, в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом Венгрия закрыла границы для иностранцев, однако не для всех. Посольство Украины в Венгрии объяснило, кто может попасть в страну.

На украинско-венгерской границе для въезда в Венгрию можно использовать исключительно пункты пропуска «Тиса», «Лужники» и «Вилок».

Напомним, ранее венгерская авиакомпания-лоукост Wizz Air отменила более 20 рейсов из городов Украины в ноябре и перенесла возобновление этих направлений на начало декабря.



