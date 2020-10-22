Утром в четверг, 22 октября, на заводе ООО «Экотранс» представители правоохранительных органов начали обыски.

Об этом сообщил соучредитель компании, глава партии «Наш край» Юрий Кормышкин и заявил, что это прямое политическое давление со стороны власти на партию в преддверии местных выборов, сообщает пресс-служба политсилы.

— Давление на партию «Наш Край» и бизнес в Николаевской области продолжается. Обыска на предприятии «Экотранс». Политические конкуренты никак не успокоятся и продолжают раскручивать ситуацию, оказывая давление на команду политической партии «Наш Край» на Николаевщине. Скрывать нам нечего, нарушений нет, все работает в рамках закона, но почему-то это не устраивает политических оппонентов. Рейдерство это или все-таки политический заказ – увидим после выборов, – заявил политик.

Также, Юрий Кормышкин выразил опасения, что такие действия со стороны местной власти могут спугнуть перспективных инвесторов в Николаеве и области.

— Возможно, кто-то удивится, но люди, готовые вкладывать деньги, всегда четко мониторят инвестиционный климат в регионах, и тут отношение власти к бизнесу стоит на первых позициях. Выборы ведь закончатся, а репутация будет сформирована. А, между прочим, жить за что-то громаде нужно. Осталась неделя, скоро люди сами дадут оценку происходящему и временщикам у власти, – резюмировал глава партии «Наш край».

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