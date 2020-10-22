Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что если заболеваемость коронавирусом будет расти и дальше, в Украине может не хватить медицинских работников.

В ходе брифинга министр сказал, что сейчас врачи, которые борются с коронавирусом, работают без выходных, пишет «Новое время».

— Но как бы мы не хотели, всему есть предел. Есть предел способности нашей медицинской системы предоставлять эту помощь. Мы ограничены количеством коек, и мы ограничены количеством медицинских работников. Наших медработников, медсестер не становится больше. Мы не можем их импортировать из другой страны. Нам просто их банально может не хватить, - подчеркнул он.

По его словам, Украина может выделить лишь 52 тысячи коек для пациентов с коронавирусом, поскольку есть и другие заболевания.

Напомним, что вчера, 21 октября, в Украине выявили 7053 новых инфицированных и заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее — 6719). Это новый рекордный показатель за время эпидемии в стране.