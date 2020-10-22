Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Государственной архитектурно-строительной инспекции на масштабной незаконной выдачи строительным компаниям разрешительных документов и сертификатов готовности ввода объектов в эксплуатацию.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в организованную группу входили бывшие и действующие чиновники ГАСИ и должностные лица других органов государственной власти.

— Для проведения сделки фигуранты использовали подконтрольные «консалтинговые» коммерческие структуры. Они выступали посредниками между строительными коммерческими структурами и лицами ГАСИ во время их «переговоров» о получении разрешительных документов и сертификатов готовности ввода объекта в эксплуатацию. Роль коммерческих структур заключалась в предоставлении «позитивного» решения о выдаче документации, - говорится в сообщении.

Отмечается, сотрудники СБУ также задокументировали, что должностные лица ГАСИ с нарушением требований действующего законодательства, строительных норм, государственных стандартов и правил выдавали разрешения о начале строительных работ, сертификаты готовности ввода объекта в эксплуатацию.

— По заключению профильных экспертов, противоправные действия чиновников несли потенциальную угрозу для жизни и здоровья населения, - добавили в ведомстве.

В рамках начатого уголовного производства провели более 50 обысков по адресам админпомещений государственных учреждений, в офисах подконтрольных коммерческих структур, местах проживания фигурантов и в транспортных средствах. Изъятую документацию добавят к доказательной базе.

Продолжаются следственные действия по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области задержали замначальника отделения криминальной полиции Центрального отдела полиции за вымогательство взятки в размере 20 тысяч гривен.