Капитальный ремонт третьего отделения КНП «Центр лечения инфекционных заболеваний» будет завершен вовремя и сдан в эксплуатацию согласно графика.

Об этом рассказал депутат Николаевского областного совета от партии «Наш край» Рустамджан Садридинов.

— Сегодня 15 день идет капитальный ремонт третьего отделения инфекционной больницы. На сегодняшний день перекрыта вся крыша, утеплено полностью здание, заменены все стеклопакеты. Внутри помещения проведены все работы, которые касаются электричества, канализации, отопления, застелен пол плиткой. На следующем этапе планируем приступить к благоустройству, к цокольным работам, закончить крышу, добавив водостоки, и планируем наносить декоративную штукатурку. Со следующей недели мы приступаем к отделочным работам внутри: перегородки, плитка, шпаклевка. Как мы ранее заверяли в течении 40-50 дней мы планируем сдать в эксплуатацию третье отделение инфекционной больницы, - отмечает Рустамджан Садридинов.

Депутат уверен, что, несмотря на определенные трудности, которые возникают и которые умышленно создают отдельные структуры и должностные лица, строительство идет согласно графика, и все работы будут завершены вовремя.

— Мы движемся согласно графика, согласно плана и думаем, что не подведем и в назначенные сроки мы введем в эксплуатацию это отделение. Эти 25 койко-мест обязательно будут полезны и остро необходимы нашей громаде, области и нашему городу, - отметил Рустамджан Садридинов.

В свою очередь член команды «Нашего края», кандидат в депутаты горсовета Олег Мудрак отметил, что лидер партии Юрий Кормышкин своими делами показал, что благотворительность не может быть монополизирована и не имеет эксклюзивных авторских прав.

— Благодарю Юрия Кормышкина и Рустама Садридинова, которые своими реальными делами доказывают факт того, что благотворительность — не может быть монополизирована, не имеет эксклюзивных авторских прав и не ассоциируется лишь только с одним городским субъектом, в последнее время скатившимся в информационные истерики. Бездарные истерики пройдут, пыль уляжется, результат останется для людей, - отметил Олег Мудрак.

Инга Шаповалова, кандидат в депутаты городского совета, подчеркнула, что партия «Наш край» не словами, а реальными делами показывает свою работу.

— Уважаемые друзья! Несмотря на беспрецедентное отношение, запугивания и давление на нашего руководителя Кормышкина Юрия Анатольевича, наших активных членов команды, «Наш край» — не словами, а делами показывает: мы идём серьёзно и уверенно! Делайте выводы!, - написала Инга Шаповалова.

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