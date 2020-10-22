Глава партии «Наш край» в Николаевской области, генеральный директор ООО «СП «ПАЕК» Юрий Кормышкин заявил, что будет продолжать бороться в правовом поле за возможность работать бизнесу и партии, несмотря на политическое давление со стороны местной власти накануне местных выборов.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает пресс-служба партии.

– После возбуждения уголовного дела, мы передали следствию копии всех необходимых документов. Но, видимо, этого оказалось недостаточно. Данный беспредел происходит в области уже в отсутствие губернатора Стадника, которого нет на работе два месяца, и никого не удивляет, что областью никто не управляет в разгар пандемии и начала отопительного сезона. Эстафету подхватила Стахевич, которая то собирает комиссию, чтоб запретить ремонт больницы «Нашим краем» и уволить Федорову, то как вчера, проводит совещания с контролирующими структурами, не пригласив к диалогу представителей бизнеса, а на следующий день в 6:00 на предприятии начался обыск, – сообщил Юрий Кормышкин.

По его словам, в решении суда, с которым сегодня правоохранительные органы явились на завод, указано требование изъять оригиналы документов, копии которых уже и так есть у следствия.

– Вопрос к судье, выдавшей эту санкцию: или вы не читаете документы, которые вам дают, или следствие вас ввело в заблуждение, что этих документов не предоставили следствию. Какое может быть правосудие в нашей стране? В итоге работа предприятия парализована, люди напуганы, силовики делают двойную работу (зачем искать то, что и так уже передано следствию), хотя могли бы заняться чем-то полезным, – заявил глава «Нашего края».

Юрий Кормышкин отмечает, что таким образом представители местной власти используют админресурс и не разделяют бизнес и политику.

– Эта избирательная компания очень грязная. Я уже привык к тому, что приходится работать в условиях, где в Николаевской ОГА политические оппоненты используют админ ресурс и не разделяют бизнес и политику. Но, когда в то же время власть голословно говорит о привлечении каких-то инвестиций в регион, я с ужасом представляю перспективы Николаевщины. Вернее их отсутствие с таким руководством в области, ведь никто не захочет вкладывать деньги в регион, где власть не уважает бизнес, – заверил политик.

Глава партии «Наш край» подчеркнул, что его команда как и прежде будет бороться в правовом поле за возможность законно работать.

– Я знаю, что в любом случае закон на нашей стороне, что мы честно работаем на Николаевской земле и нам бояться нечего! Политическое давление на членов команды «Наш Край» говорит о том, что мы с вами на правильном пути, друзья! Что власть находится на последнем вдохе и понимает, что 25.10 люди вам скажут «до свидания». Мы и дальше будем продолжать бороться в правовом поле за возможность работать бизнесу, за возможность работать «Нашему Краю». Вижу, что люди нас в этом поддерживают, вместе мы победим! – подытожил Кормышкин.

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