Венгрия отреагировала на заявление украинского Министерства иностранных дел (МИД) о политической агитации венгерских чиновников в Закарпатской области. Венгерская сторона не видит нарушений.

Об этом заявил МИД страны, сообщает Радио Свобода.

В ведомстве визит чиновника не считают политическим вмешательством.

– МИД Украины направило официальное письмо в связи с визитом госсекретаря Арпада Яноша Потапи. Мы не соглашаемся с украинской оценкой этого визита, - говорится в заявлении.

В пресс-службе МИД заявили, что государственный секретарь посетил регион не ради выборов, а в рамках своих регулярных визитов.

– Правительство Венгрии поддерживает экономическое развитие, развитие школ и культурно-оздоровительные программы на Закарпатье, результаты которых приносят пользу не только венгерской общине, но и всем жителям Закарпатья, независимо от национальности, - говорится в заявлении.

МИД Украины заявил о неоднократных признаках политической агитации государственными служащими Венгрии, которые посещают Закарпатскую область. Ведомство попросило дать правовую оценку этому.

Напомним, контрольный пункт «Косино–Барабаш» на границе с Венгрией возобновил работу. Через КПВВ пропускают только в 30-километровую приграничную зону на территорию Венгрии.