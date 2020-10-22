Венгрия отреагировала на заявление украинского Министерства иностранных дел (МИД) о политической агитации венгерских чиновников в Закарпатской области. Венгерская сторона не видит нарушений.
Об этом заявил МИД страны, сообщает Радио Свобода.
В ведомстве визит чиновника не считают политическим вмешательством.
– МИД Украины направило официальное письмо в связи с визитом госсекретаря Арпада Яноша Потапи. Мы не соглашаемся с украинской оценкой этого визита, - говорится в заявлении.
В пресс-службе МИД заявили, что государственный секретарь посетил регион не ради выборов, а в рамках своих регулярных визитов.
– Правительство Венгрии поддерживает экономическое развитие, развитие школ и культурно-оздоровительные программы на Закарпатье, результаты которых приносят пользу не только венгерской общине, но и всем жителям Закарпатья, независимо от национальности, - говорится в заявлении.
МИД Украины заявил о неоднократных признаках политической агитации государственными служащими Венгрии, которые посещают Закарпатскую область. Ведомство попросило дать правовую оценку этому.
Напомним, контрольный пункт «Косино–Барабаш» на границе с Венгрией возобновил работу. Через КПВВ пропускают только в 30-километровую приграничную зону на территорию Венгрии.
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Венгрия отреагировала на заявление украинского Министерства иностранных дел (МИД) о политической агитации венгерских чиновников в Закарпатской области. Венгерская сторона не видит нарушений.
Об этом заявил МИД страны, сообщает Радио Свобода.
В ведомстве визит чиновника не считают политическим вмешательством.
– МИД Украины направило официальное письмо в связи с визитом госсекретаря Арпада Яноша Потапи. Мы не соглашаемся с украинской оценкой этого визита, - говорится в заявлении.
В пресс-службе МИД заявили, что государственный секретарь посетил регион не ради выборов, а в рамках своих регулярных визитов.
– Правительство Венгрии поддерживает экономическое развитие, развитие школ и культурно-оздоровительные программы на Закарпатье, результаты которых приносят пользу не только венгерской общине, но и всем жителям Закарпатья, независимо от национальности, - говорится в заявлении.
МИД Украины заявил о неоднократных признаках политической агитации государственными служащими Венгрии, которые посещают Закарпатскую область. Ведомство попросило дать правовую оценку этому.
Напомним, контрольный пункт «Косино–Барабаш» на границе с Венгрией возобновил работу. Через КПВВ пропускают только в 30-километровую приграничную зону на территорию Венгрии.