В Кировоградской области зафиксировали перерегистрацию 200 жителей области по другому избирательному адресу. По данному факту жителю области сообщили о подозрении по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

– Подозрение мужчине объявили по признакам уголовного преступления, предусмотренного части 1 статьи 158 (предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или иное несанкционированное вмешательство в работу Государственного реестра избирателей) Уголовного кодекса Украины, - говорится в сообщении.

По данным следствия, местный житель вопреки требованиям закона предоставил Государственному реестру избирателей ложные сведения об изменении избирательного адреса кропивничан, изменив адреса голосования последних.

Подозреваемый подал заявления якобы от указанных лиц, без их личного участия и с указанием ложных сведений о новом месте проживания.

На данный момент решается вопрос об избрании в отношении его меры пресечения.

Напомним, в день выборов 25 октября в Николаеве полиция привлечет частные охранные фирмы к охране общественного порядка.