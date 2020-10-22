Кандидат в депутаты Николаевского городского совета от политической партии «Наш край» Николай Попов заявил, что отчетность городской власти за каждую использованную гривну из бюджета позволит николаевцам не только узнать, куда власть тратит их налоги, но в то же время поставит точку практике «откатов» и бесполезного сливания бюджета.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Нынешняя власть, по мнению Николая Попова, за 5 предыдущих лет использовала бюджет очень нерационально.

– Только рациональное использование бюджетных средств может быть залогом благоустройства города и создания комфорта для его жителей. Тема Соборной площади довольно заезженная, но именно этот проект красноречиво показывает, как бездарно власть тратила десятки миллионов гривен. Мало того, уже есть информация, что стоимость реконструкции Соборной площади была завышена примерно на 60 миллионов гривен, – говорит Николай Попов.

Ранее Николай Попов также обращал внимание на проблему экологии в нашем городе, а именно на то, как бездарно нынешняя власть распоряжается средствами, выделенными на озеленение Николаева.

– В Николаеве крайне необходимо разработать программу по озеленению и борьбе с аллергенными растениями, особенно с амброзией. Вероятно, многие николаевцы не знают, но в городе и сейчас власть якобы занимается озеленением, но, к сожалению, результата этого озеленения мы с вами не видим на улицах. Даже на одной из самых значимых улиц города - Адмиральской, нет газонов и декоративных зеленых насаждений, сплошь только укатанная до состояния цемента почва. То же самое касается и главной пешеходной улицы- Соборной. Думаю, не стоит даже и говорить о других районах, о которых эта власть просто забыла, – отметил Попов.

В то же время кандидат в депутаты заявил, что несмотря на отсутствие результата, городские власти потратили около 70 миллионов гривен на озеленение улиц.

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