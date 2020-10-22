Кандидат в депутаты Николаевского городского совета от партии «Наш край» Андрей Турица баллотируется в депутаты, чтобы поменять систему местного самоуправления и создать в городе комфортное жизненное пространство.

Об этом пишет пресс-служба партии «Наш край».

По словам кандидата, проблемы в городе не решаются десятками лет, при том, что большинство из них лежит на поверхности и требуют срочного вмешательства властей. Среди таких проблем Турица выделяет ремонты дорог, крыш и благоустройство территорий.

— Я вырос в этом городе, а проблемы, которые были 30 лет назад, так и остались проблемами. Баллотируюсь, потому что понимаю: смогу обозначить и решить поставленные задачи. В этом городе я родился, здесь живет моя семья, здесь мой дом, я пророс корнями в любимый Николаев. Николаев – это большой хозяйственный объект, где постоянно нужно проводить различные ремонты: крыши, дороги, благоустройство территорий, вопросы культуры и спорта. Что греха таить, Ингульский район – один из самых криминальных районов города. Начнем уделять внимание культурно-воспитательной работе, и уровень преступности значительно снизится. Наш город нужно не просто любить на словах, ему нужно посвящать свое время, а оно у меня есть при стабильно работающем построенном бизнесе. Всегда говорил и говорю: платите налоги, и тогда вы получите комфортное жизненное пространство», – говорит кандидат в депутаты.

Андрея Турицу как кандидата в депутаты от политической партии «Наш край» Николаевского городского совета не устраивает работа нынешнего депутатского корпуса. Ведь депутат городского совета – на общественных началах, не предполагает выплату заработной платы. Основной наградой должны стать развитие города, рост благосостояния горожан и безопасность жителей.

— Мы можем сколько угодно менять людей в городской власти. Удивительно, но приходя работать в горсовет, люди теряют связь с реальностью, забывают о своем главном предназначении – работать на благо общества. Почему так происходит? Все дело в том, что, делегируя полномочия, избиратели не должны забывать о главном – депутата нужно контролировать. Задача депутата вместе с избирателями – четко обозначить проблемы округа, найти финансирование для решения проблем, найти поставщика услуги, проконтролировать качественное исполнение. Только такая связка может дать положительный результат. Времена советских функционеров уходят в прошлое, меняются люди, и власть, соответственно, должна меняться тоже, а мы – активные граждане будем помогать ей в этом. Мы плотно в свое время столкнулись с проблемой мусора в городе, поверьте – тема очень интересная для любителей поживиться за бюджетный счет. До тех пор, пока на куче мусора сидят старые функционеры, которые знают, как красиво рисовать цифры на бумаге, этот вопрос так и останется болевой точкой», – говорит Андрей Турица.

Лоббировать чьи-то интересы Андрей Турица категорически не будет, да это и не нужно человеку, который зарабатывает сам и помогает другим, например, баскетбольному клубу «Нико-Баскет», а также оказывает поддержку детям.

— Уже довольно давно мы выбрали для себя – помощь детям. Периодически проводим прямое адресное финансирование детских лечебных учреждений. Ежегодно традиционно 19 декабря мы дарим подарки – детей нельзя лишать праздника, – подчеркнул Андрей Турица.

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