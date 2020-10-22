Министерство иностранных дел Украины заявляет решительный протест Российской Федерации. Украина осуждает проведение археологических раскопок на территории Альминского долины и в городе Севастополь.
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
МИД напомнил, что в соответствии с положениями Конвенции о защите культурных ценностей, Российская Федерация как государство-оккупант должна уважать культурные ценности в Крыму.
Кроме того, рекомендациями Генеральной конференции ЮНЕСКО предусмотрено, что в случае вооруженного конфликта, государство-оккупант, должно воздерживаться от проведения археологических раскопок на оккупированной территории.
Ранее в октябре в Альминской долине и Севастополе состоялось официальное открытие нескольких захоронений французских и российских солдатах, пропавших без вести в ходе боевых столкновений в Севастополе и на реке Альма во время Восточной (Крымской) войны 1853-1856 гг.
Напомним, постоянное представительство Украины при ООН публично осудило преследование российской оккупационной властью жителей Крыма с целью их призыва в вооруженные формирования РФ в нарушение Женевских конвенций.
|
Попереду всіх: найбільше в медіа Миколаєва джинсує «Слуга народу»Катерина Середа
|
Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облрадиСтанислав Мартиросов
Министерство иностранных дел Украины заявляет решительный протест Российской Федерации. Украина осуждает проведение археологических раскопок на территории Альминского долины и в городе Севастополь.
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
МИД напомнил, что в соответствии с положениями Конвенции о защите культурных ценностей, Российская Федерация как государство-оккупант должна уважать культурные ценности в Крыму.
Кроме того, рекомендациями Генеральной конференции ЮНЕСКО предусмотрено, что в случае вооруженного конфликта, государство-оккупант, должно воздерживаться от проведения археологических раскопок на оккупированной территории.
Ранее в октябре в Альминской долине и Севастополе состоялось официальное открытие нескольких захоронений французских и российских солдатах, пропавших без вести в ходе боевых столкновений в Севастополе и на реке Альма во время Восточной (Крымской) войны 1853-1856 гг.
Напомним, постоянное представительство Украины при ООН публично осудило преследование российской оккупационной властью жителей Крыма с целью их призыва в вооруженные формирования РФ в нарушение Женевских конвенций.