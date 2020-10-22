Лидер избирательного списка партии «Миколаївці» в Николаевский городской совет Игорь Дятлов предложил кандидатам в мэры после выборов выбрать одно направление и развивать в нем город.

Такое заявление он сделал во время политического ток-шоу «Битва за місто» в эфире на НикВести 16 октября.

В частности, Игорь Дятлов предложил сформировать исполнительные органы городского совета таким образом, чтобы после выборов у каждого кандидата в мэры Николаева была возможность выбрать определенную сферу деятельности и работать в ней на протяжении каденции.

— Я не баллотируюсь в мэры, от нас (политической партии «Миколаївці», - прим.) баллотируется Александр Садыков и я как первый номер партии обратился бы к нему — я верю в его победу и в случае, если он станет мэром города, я бы обратился к нему с требованием, что нужно первое сделать. Представители всех партий, которых мы сегодня прослушали — все профессионалы, все за всё хорошее и против всего плохого. Так давайте сделаем действительно хорошее дело и первым решением сформируем исполнительные органы городского совета таким образом, чтобы каждый кандидат в мэры получил свою отрасль и смог за этот год реализоваться. Вы хорошо понимаете, как привлекать инвестиции и работать в туризме — возглавьте; вы хорошо понимаете как работать в транспорте и построить объездную дорогу — пожалуйста; вы понимаете как работать с предпринимателями и как сделать так, чтобы рекламный рынок не пострадал от чистки билбордов — да пожалуйста. Александра Садыков я бы, конечно, просил отбросить все вопросы и после выборов уделить время единственному направлению — формирование технарей и специалистов по спасению жизни людей в условиях COVID-19, - сказал Игорь Дятлов.

Игорь Дятлов

Напомним, что лидер избирательного списка партии «Миколаївці» на выборах в Николаевский городской совет Игорь Дятлов раскритиковал деятельность Департамента жилищно-коммунального хозяйства, заявив, что те вместо озеленения и благоустройства города просто тратят деньги бюджета и «убивают зеленые зоны».