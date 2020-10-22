Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна никогда не даст согласия на проведение референдума о самоопределении Нагорного Карабаха. Однако, он готов к переговорам с представителем Армении.

Об этом он заявил в интервью японской газете Nikkei, передает РБК-Украина.

– Нет, конечно же, нет. В Нагорном Карабахе никакого референдума не будет. Мы с этим никогда не согласимся. Мы не дали на это согласие во время переговоров и сейчас, когда большая часть территорий возвращена, об этом не может быть и речи, - заявил он.

Президент Азербайджана сообщил также, что остается готовым к возможной встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по Карабаху в Москве, однако он не получал приглашения от российского лидера Владимира Путина посетить РФ.

Напомним, ранее 21 октября президент Армении Армен Саркисян отправился в Брюссель для обсуждения с генеральным секретарем НАТО и европейскими чиновниками ситуации в Нагорном Карабахе.