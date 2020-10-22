Общественное движение «300 николаевцев» выразили поддержку кандидату на пост мэра от партии «Слуга народа» Татьяне Домбровской.
Об этом они сообщили в видео, опубликованном на их странице в Facebook.
– Мы – 300 николаевцев сделали свой выбор! Татьяна Домбровская – Наш Мэр!, - говорится в видео.
Пресс-релиз
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Общественное движение «300 николаевцев» выразили поддержку кандидату на пост мэра от партии «Слуга народа» Татьяне Домбровской.
Об этом они сообщили в видео, опубликованном на их странице в Facebook.
– Мы – 300 николаевцев сделали свой выбор! Татьяна Домбровская – Наш Мэр!, - говорится в видео.
Пресс-релиз