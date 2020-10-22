Кандидат на должность городского головы Баштанки Виталий Грицюк рассказал о целях, которые поставил перед собой в развитии города.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

По словам политика, если избиратели доверят ему представлять их интересы, он вместе с командой «Европейской солидарности» будет делать все для того, чтобы Баштанка развивалась и становилось более комфортной для ее жителей.

— У меня есть цель создать успешную и сильную громаду. Баштанщина всегда славилась успехами и изветсными личностями. У верен, что я смогу продолжить эти традиции создал сильную команду единомышленников. Я умею слушать и советовать. Я готов слушать критику и воспринимать замечания. Я буду открытым и справедливым, буду защищать интересы каждого жителя громады, так как делал это последние 4 года будучи депутатом городского совета. Рассчитываю на ваше доверие и прошу вас поддержать меня, — заявил Виталий Грицюк.

пресс-релиз