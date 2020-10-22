Артем Ильюк

Глава Николаевской городской организации политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Артем Ильюк считает, что новоизбранный городской голова должен будет представить городскому совету команду заместителей и программу действий на год.

Об этом Артем Ильюк рассказал в интервью НикВести.

— Кто бы ни был мэром, кому бы ни отдали люди свои голоса – (в вопросе назначения заместителей городского головы, - прим.) я буду руководствоваться исключительно принципами такого подхода: если человек уже раньше был во власти и замазался в определенных непорядочных историях, то ему точно не место в следующем городском совете, исполкоме и так далее. Правильнее всего, чтобы мэр формировал свою команду. Так, наверное, максимально эффективно. Для того, чтобы за это проголосовать – должна быть представлена не просто команда, а представлено видение, программа действий, причем, краткосрочная — на год. Чтобы можно было регулировать этот вопрос. Тогда можно было бы дать возможность любому мэру полностью завести свою команду в исполнительную власть. А депутатам – контролировать этот процесс. И через год принять решение. Если кто-то не справился – заменить. Это такой условный договор с мэром, - считает Артем Ильюк.

Ранее сообщалось, что Артем Ильюк рассказал о своих приоритетах и принципах в работе депутатом городского совета.