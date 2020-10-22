Дмитрий Фалько

Лидер списка кандидатов от политической партии «Пропозиція» в Николаевский областной совет, исполнительный директор компании UPSS Terminals Дмитрий Фалько считает, что действующему городскому голове Александру Сенкевичу нет альтернативы.

Об этом он рассказал в интервью НикВести.

По его словам, среди всех кандидатов на пост мэры на сегодняшний день только Александр Сенкевич имеет четкое понимание своих целей и соответствует критериям городского головы.

Также он добавил, что для продуктивной работы в новом городском совете у мэра должна быть поддержка команды в виде депутатского корпуса.

– Знаете, лучше пять лет ошибок, чем 20 лет саботажа. Сейчас я вижу колоссальную разницу между тем парнем, который на шуточках пытался управлять городом и не представлял себе, с чем он столкнется. На первой его сессии юридический департамент не удосужился даже объяснить ему, что он не имеет права голосовать за вопрос о своей зарплате. Он был айтишником, он вообще слабо себе представлял эти процессы, кроме энтузиазма не было ничего. И, естественно, на первой же сессии голосование по зарплате и сразу протокол о коррупции. Сейчас нет наивности, легкомыслия. Да, может несколько лет мы и платили за его обучение на посту мэра, но сегодня есть опыт и четкое понимание своих целей. У Сенкевича есть плюсы, минусы, можно его критиковать, хвалить, но альтернативы ему среди других кандидатов я не вижу. Он максимально соответствует критериям, которые должны быть у мэра. Было бы идеально, если он победил в первом туре, быстрее бы началась работа. Единственное, что не хватает – команды в горсовете. Многие приводят в пример Харьков, но там есть поддержка. А у нас вроде выбрали этого мэра, а депутатов выбрали других. Парадокс, - сказал Дмитрий Фалько.

Напомним, ранее Дмитрий Фалько рассказал, что решил идти в команде мэра Александра Сенкевича, так как считает его профессионалом и хорошим управленцем.