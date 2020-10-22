Во время визита в Запорожье пятый президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко поздравил с днем рождения ветерана войны против российской агрессии Олега Данилевского.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Олег Данилевский прошел горячие точки российско-украинской войны. Он принимал участие в операции под Широкино, в боях под Марьинкой, Лебединским и в обороне Мариуполя. С фронта воин вернулся с ранениями. Сейчас проходит лечение в Клинике Святого Николая, основанной членом команды «Европейской Солидарности», кандидатом в местные советы Запорожья Николаем Белым.

— Очень рад видеть вас. Очень много слышал о вас. Прежде всего я хотел бы поблагодарить господина Олега, потому что в действительности это героический человек, защищавший Мариуполь, который участвовал в боях под Широкино, с риском для жизни принимал решение, что ничего важнее, чем защищать украинскую землю, нет, — сказал Петр Порошенко.

В клинике ветеран делал эндопротезирование сустава. Запорожская команда «Европейской Солидарности» заверила, что организует приобретение за благотворительные средства другого импланта и так же за счет клиники сделает протезирование другого сустава.

— В первую очередь речь идет и о ветеранской организации Запорожье, и о Николае Белом, потому конечно, что у Олега было желание для того, чтобы восстановить деятельность сустава, но это очень недешевая операция. И личным решением Николая Белого было решено помогать ветеранам, армии, государству, — отметил экс-президент.

Он добавил, что команда политсилы должна защитить армию от уничтожения тех достижений, которые она демонстрировала в течение последних 6 лет.

Ранее первый номер избирательного списка партии «Европейская Солидарность» в Киевсовет Марина Порошенко посетила инновационный парк Unit City и ознакомилась с его инфраструктурой — высокотехнологичными лабораториями, учебными и офисными кластерами, пообщалась со студентами школы предпринимательства и резидентами города.