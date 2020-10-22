Руководитель городской организации «Европейской солидарности», депутат городского совета Елена Киселёва считает, что городской и областной департаменты образования не сделали ничего, чтобы подготовиться к переходу школ на дистанционное обучение.

Об этом сообщает пресс-служба «Европейской солидарности».

— То, что коронавирус — это всерьез и надолго, и нашим школам неизбежно придётся переходить на дистанционное обучение, было понятно еще в прошлом учебном году. За три месяца каникул было более чем достаточно времени, чтобы спокойно подготовиться к этому процессу: разобраться с учебными платформами, выбрать лучшую, закупить, если нужно, лицензии — ведь при таком огромном объеме оптовой закупки и скидки были бы астрономическими, и в профессиональном техническом сопровождении недостатка не было бы, разработать методики, провести обучение... Не было сделано ровным счётом ничего. И произошло то, чего и следовало ожидать: каждая школа, каждый учитель опять сам по себе. Чиновники же требуют только отчетов. Остальное их не интересует, — утверждает Елена Киселёва.

Она убеждена, что большая часть ответственности за данную ситуацию лежит на чиновниках от образования.

— Почему они, будучи специалистами, сами ничего не предложили, не разработали, не подсчитали необходимых расходов, не пошли к депутатам, в комиссии — убеждать, требовать? Потому, наверное, что это уже было бы проявлением инициативы, а им деньги платят не за её наличие, и за ее отсутствие надбавки не снимают. Депутаты им не указ, у этих чиновников свое руководство в исполнительной ветви власти. То же руководство, которое получает зарплаты по сто тысяч гривен за то, что умеет убедительно рассказать, что им мешает работать, — отметила она.

Елена Киселёва добавила, что чиновникам делегировали право представлять интересы общества, а не «потакать безынициативным и бестолковым исполнителям с заоблачными зарплатами».

— Если для чиновника, на которого возложена ответственность за работу в определенном секторе — медицине, образовании и т. д., важно не благо общины, не положительный результат, не общая эффективность, а личное удовлетворение его непосредственного руководителя, то не может не возникнуть простого вопроса: а зачем они такие нам, общине, нужны? Именно такие вопросы депутаты должны (не «могут», не «имеют право», а именно ДОЛЖНЫ!) поднимать в советах, в которые их выбрали. Им делегировали право представлять интересы общества, а не потакать безынициативным и бестолковым исполнителям с заоблачными зарплатами. И если депутаты, выбирая между избирателями и чиновниками выбирают последних, то и сами становятся частью системы, которая, как рак, своими метастазами пытается дотянуться до самых дальних уголков и уничтожить все, к чему прикоснется, — сказала депутат.

Елена Киселёва также заявила о необходимости решительных мер.

— Именно для того, чтобы стать препятствием на пути расползания этой заразы, искоренить ее, наша команда «Европейской солидарности» идёт в городской совет. Мы не предавали надежд наших избирателей никогда раньше, не подведём их и теперь, — резюмировала она.

Ранее Елена Киселёва заявила, что инициатива президента Зеленского об очередном этапе «Большого строительства», анонсированная им во время «рекламного тура по Украине в поддержку своих кандидатов» как обещание начать строительство стадионов в каждом городе – не просто заведомо несбыточное обещание – это бомба замедленного действия, сознательно закладываемая под и без того расшатанную им же экономику страны.