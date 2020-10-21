Руководитель городской организации «Европейской солидарности», депутат городского совета Елена Киселёва уверена, что инициатива президента Зеленского об очередном этапе «Большого строительства», анонсированная им во время «рекламного тура по Украине в поддержку своих кандидатов» как обещание начать строительство стадионов в каждом городе – не просто заведомо несбыточное обещание – это бомба замедленного действия, сознательно закладываемая под и без того расшатанную им же экономику страны.
Об этом сообщает пресс-служба политсилы.
— Период инерции, когда можно было выезжать на запасе прочности, созданном для страны президентом Порошенко, и выдавать все его наработки и реформы – в армии, медицине, местном самоуправлении и т.д. за собственные достижения для Зеленского закончился, особенно ясно это стало во время его вчерашнего выступления в Верховной Раде. Реакция общества на этот бездарно подготовленный и отвратительно исполненный спектакль говорит сама за себя. Зеленскому приходится выдумывать что-то своё, и тут, видимо, ему вспомнился «стадион так стадион». А поскольку он привык давать обещания, которые он не только не собирается выполнять, но больше того – неизменно поступает с точностью до наоборот – как было с учителями, которым пообещали зарплату в 400 евро, а сразу после выборов сняли все надбавки, узаконенные Порошенко, то и тут нам всем следует подготовиться к худшему, - сказала Елена Киселева.
Елена Киселёва напомнила, что «Большое строительство» - один из первых «долгоиграющих» рекламных трюков Зеленского – на поверку оказался обычным жульничеством, когда объекты инфраструктуры, начатые либо президентом Порошенко, как, в частности, клиника «Охматдет», то ли строящиеся за счёт местных бюджетов, вроде садика «Вишенка» (№ 87) в Ракетном Урочище, выдавались новой властью за свои достижения.
— Но это ещё полбеды, можно было бы только презрительно пожать плечами на это их желание загребать жар чужими руками и селфиться на фоне объектов, к которым они не имеют ни малейшего отношения. Но всё гораздо хуже: этот рекламный трюк обернулся чудовищной коррупцией и ограблением собственного народа. Забрать более половины средств, антикороновирусного Фода, сформированного за счёт средств, полученных от урезания множества программ, включая медицину и образование, и пустить их на дороги, которые никогда не будут построены и на 50-прлцентные доплаты кагарлыцким насильникам – что это, если не преступление против собственного народа?, - сказала Елена Киселева.
Елена Киселёва уверена, что пример безнаказанности в истории с Фондом породил у Зеленского чувство эйфорическое безнаказанности.
— Попробовал забрать деньги из Фонда на дороги – получилось. Почему не попробовать больше, деньги-то ещё остались, а короновирус ни завтра, ни послезавтра не закончится, значит, можно успешно продолжать начатое. Экономика летит в пропасть, денег нет на самое необходимое, но ведь объявлена прекрасная цель – вроде новых дорог. Значит, теперь можно остаток средств антикороновирусного Фонда пустить на стадионы, которых мы никогда не увидим точно так же, как и новых дорог. Мало того, на эту опасную фантазию высосут еще и средства из местных бюджетов. Страшно даже подумать, каким очередным ноу-хау осчастливит нацию президент Зеленский, - сказала Елена Киселева.
Ранее сообщалось, что депутат городского совета, глава городской организации «Европейской солидарности» Елена Киселева считает, что при полной возможности помочь малому и среднему бизнесу пережить экономический спад, вызванный карантином, финуправление Николаевского горисполкома цинично оставляет николаевцев наедине с их проблемами, транжиря бюджет на второстепенные проекты.
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Руководитель городской организации «Европейской солидарности», депутат городского совета Елена Киселёва уверена, что инициатива президента Зеленского об очередном этапе «Большого строительства», анонсированная им во время «рекламного тура по Украине в поддержку своих кандидатов» как обещание начать строительство стадионов в каждом городе – не просто заведомо несбыточное обещание – это бомба замедленного действия, сознательно закладываемая под и без того расшатанную им же экономику страны.
Об этом сообщает пресс-служба политсилы.
— Период инерции, когда можно было выезжать на запасе прочности, созданном для страны президентом Порошенко, и выдавать все его наработки и реформы – в армии, медицине, местном самоуправлении и т.д. за собственные достижения для Зеленского закончился, особенно ясно это стало во время его вчерашнего выступления в Верховной Раде. Реакция общества на этот бездарно подготовленный и отвратительно исполненный спектакль говорит сама за себя. Зеленскому приходится выдумывать что-то своё, и тут, видимо, ему вспомнился «стадион так стадион». А поскольку он привык давать обещания, которые он не только не собирается выполнять, но больше того – неизменно поступает с точностью до наоборот – как было с учителями, которым пообещали зарплату в 400 евро, а сразу после выборов сняли все надбавки, узаконенные Порошенко, то и тут нам всем следует подготовиться к худшему, - сказала Елена Киселева.
Елена Киселёва напомнила, что «Большое строительство» - один из первых «долгоиграющих» рекламных трюков Зеленского – на поверку оказался обычным жульничеством, когда объекты инфраструктуры, начатые либо президентом Порошенко, как, в частности, клиника «Охматдет», то ли строящиеся за счёт местных бюджетов, вроде садика «Вишенка» (№ 87) в Ракетном Урочище, выдавались новой властью за свои достижения.
— Но это ещё полбеды, можно было бы только презрительно пожать плечами на это их желание загребать жар чужими руками и селфиться на фоне объектов, к которым они не имеют ни малейшего отношения. Но всё гораздо хуже: этот рекламный трюк обернулся чудовищной коррупцией и ограблением собственного народа. Забрать более половины средств, антикороновирусного Фода, сформированного за счёт средств, полученных от урезания множества программ, включая медицину и образование, и пустить их на дороги, которые никогда не будут построены и на 50-прлцентные доплаты кагарлыцким насильникам – что это, если не преступление против собственного народа?, - сказала Елена Киселева.
Елена Киселёва уверена, что пример безнаказанности в истории с Фондом породил у Зеленского чувство эйфорическое безнаказанности.
— Попробовал забрать деньги из Фонда на дороги – получилось. Почему не попробовать больше, деньги-то ещё остались, а короновирус ни завтра, ни послезавтра не закончится, значит, можно успешно продолжать начатое. Экономика летит в пропасть, денег нет на самое необходимое, но ведь объявлена прекрасная цель – вроде новых дорог. Значит, теперь можно остаток средств антикороновирусного Фонда пустить на стадионы, которых мы никогда не увидим точно так же, как и новых дорог. Мало того, на эту опасную фантазию высосут еще и средства из местных бюджетов. Страшно даже подумать, каким очередным ноу-хау осчастливит нацию президент Зеленский, - сказала Елена Киселева.
Ранее сообщалось, что депутат городского совета, глава городской организации «Европейской солидарности» Елена Киселева считает, что при полной возможности помочь малому и среднему бизнесу пережить экономический спад, вызванный карантином, финуправление Николаевского горисполкома цинично оставляет николаевцев наедине с их проблемами, транжиря бюджет на второстепенные проекты.