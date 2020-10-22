Вадим Пидберезняк

Лидер николаевской ВО «Батькивщина» Вадим Пидберезняк сообщил, что решил выдвинуть Николая Романчука кандидатом в депутаты Николаевского горсовета после того, как пообщался с экс-работниками завода «Океан», который последний возглавлял.

Об этом он сказал в интервью mykolaiv-yes.

Вадим Пидберезняк сообщил, что знаком с бывшим директором завода «Океан» Николаем Романчуком давно. Именно он и предложил тому вернуться в политику, а членам партии проголосовать за его выдвижение в депутаты горсовета.

— Первое, могу сказать, что это было практически мое личное решение. Я благодарен, что партийцы поддержали мое мнение. Никто на этот процесс не влиял и это была моя личная идея. Второй момент. Я Николая Павловича знаю много лет, еще с тех пор, как он был директором завода («Океан», — прим.). Я бывал в то время на заводе, видел всю работу. Трудоустроенные люди получали достойные зарплаты, — сообщил лидер «Батькивщины».

Николай Романчук

Вадим Пидберезняк добавил, что изначально данная идея у него появилась после общения с бывшими подчиненными Романчука. По его словам, заводчане до сих пор с теплом вспоминают о бывшем руководителе и сожалеют об утрате предприятием былой мощи.

— Откуда вообще появилась эта идея? Я совершенно случайно услышал мнение тех людей, которые когда-то работали при Романчуке на заводе. В то время они все были обеспечены заработной платой, были обеспечены работой. Работали профессионалы, то есть люди не чувствовали себя униженными в плане человеческом и в плане профессиональном. Они были задействованы, они были нужны. Сейчас многие из них оказались не нужны, оказались за бортом. Многие профессионалы поразъехались кто куда по заграницам работать, но людям обидно за тот потенциал, который был и который растеряли. Вместе с тем на их памяти осталось (только хорошее, — прим). Рассказывают: «Вот, сколько при Романчуке строилось кораблей разного типа!», — добавил Вадим Пидберезняк.

Напомним, что партия «Батьківщина» выдвинула кандидатом в депутаты Николаевского городского совета Героя Украины, экс-главу Николаевской облгосадминистрации Николая Романчука.