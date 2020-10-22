Лидер николаевской ВО «Батькивщина» Вадим Пидберезняк считает, что задержание Николая Романчука и дальнейшее следствие по данному делу является спецоперацией, организованной для смены Вадима Мерикова, занимавшего пост губернатора.

По мнению Вадима Пидберезняка, за этим стоял Алексей Савченко, который и был назначен главой Николаевской облгосадминистрации после Вадима Мерикова, пишет mykolaiv-yes.

— Я могу вам сказать сугубо мою позицию, то, что показали по телевизору — это была спецоперация по смене губернатора. Почему? Потому что на сегодняшний день мы видим, фактически нет ни денег, ни доказательств (в деле, — ред), ничего, — сказал он.

Вадим Пидберезняк предоставил журналистам фотографию того, кто, по его мнению, стоит за всем происходящем. На ней изображен Алексей Савченко, именно он заменил Вадима Мерикова на должности, когда тот все-таки решил сложить полномочия после громкого скандала с Николаем Романчуком.

— Все, что происходило и как происходило — это как раз происходило в духе этого губернатора (Алексея Савченко, — прим.), который профессионально всю жизнь только вот такими вещами, отжимом, разного рода такими операциями занимался, — акцентировал внимание Вадим Пидберезняк.

Разговоры о том, что Вадима Мерикова хотят сместить с должности на то время нардеп Вадим Пидберезняк слышал в Верховной Раде.

— Действия были предприняты, прежде всего, против Мерикова. Тогда был Мериков губернатором. Задача стояла сбить Мерикова, освободить для себя место и уже перед тем, как это все происходило, я знаю, что ходили разговоры. В то время я был в парламенте, ходили разговоры о том, кто будет, что может быть будут замены и т. д. И ходили кое-какие слухи. Я об этом знал, но как это все получилось и произошло — это, извините, печально, — добавил он.

Напомним, Вадим Пидберезняк сообщил, что решил выдвинуть Николая Романчука кандидатом в депутаты Николаевского горсовета после того, как пообщался с экс-работниками завода «Океан», который последний возглавлял.