Депутат Николаевского областного совета и член политсовета политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Максим Невенчанный заявил, что вопросы, которые президент Украины Владимир Зеленский намерен задать украинцам в день выборов, продиктованы его «западными партнерами» и должны быть оспорены во всех возможных инстанциях.

Об этом он сказал в ток-шоу «17» на телеканале «ZIK».

Так, Максим Невенчанный отметил, что опрос, инициированный президентом в день выборов, призван легитимизировать два вопроса.

— Первое — это размещение военных баз Британии и США. Именно под это им нужны основания — якобы возмущения людей. Я считаю, что там уже есть готовые ответы и готовые проценты. Так как попросту нет людей, которые бы могли произвести реальные подсчеты всего этого. Всё подготовлено заранее. Результат будет такой — да, люди возмущены существующими условиями, вооруженным конфликтом и только опираясь на военные базы, которые здесь под благовидным предлогом разместят Британия и Америка, причем в нарушение Конституции, мы сможем спасти страну. Второй момент — это вопрос легализации каннабиса. Если мы вспомним про проданные ранее земли и то, что у себя наши, так называемые, западные партнёры, выращивать его не хотят, то становится понятно почему им интересно это здесь выращивать и реализовывать. Вот именно эти два вопроса диктует зарубежная администрация нынешнему Офису президента, — сказал он.

По мнению Максима Невенчанного опрос не имеет никакой юридической силы и его проведение необходимо оспаривать.

— Необходимо хотя бы ментальное сплочение всех политических сил, которые против проведения этого беспредела. Мы не должны допускать, чтобы этот соцопрос послужил основной принятия какого-либо решения государственной важности. И подобное необходимо опротестовывать во всех инстанциях. Если мы проглотим это нарушение Конституции, а фактически — перелом через колено, то вот это внешнее управление, которое сегодня диктует Зеленскому, что ему делать, попросту захватит власть, — сказал он.

Напомним, ранее Максим Невенчанный обвинил представителей «Слуги народа» и «Европейской солидарности» в попытке снять «ОПЗЖ» с выборов в Николаеве.