Член политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Николаевского облсовета Максим Невенчанный обвинил представителей «Слуги народа» и «Европейской солидарности» в Николаевском горизбиркоме в нарушении закона и блокировании работы комиссии.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Депутат отметил, что действия отдельных членов комиссии, наблюдающиеся последние несколько дней, свидетельствуют о прямом блокировании работы комисси с целью недопуска партии «ОПЗЖ» к участию на местных выборах.

– Огромное спасибо членами городской комиссии Николаевского горизбиркома. Эти мужественные люди в составе 14 человек работают, несмотря на колоссальное давление со стороны «Слуг Народа» и «БПП» («ЕС», - прим.). Эти две партии политических подельников несколько дней блокировали работу комиссии, чтобы не выдвинуть нашу партию ОП-ЗЖ на местные выборы. Они не только саботировали принятие решение о регистрации нашей партии, которое мы оспорили через суд. Но со вчерашнего дня эти преступники закрыли комнату и сейф с документами, а ключи спрятали. Чтобы комиссия не смогла зарегистрировать нашу партию ОП-ЗЖ на выборах. А те, кто поддерживает нашу партию, не смогли получить своих представителей в горсовете, - написал Максим Невенчанный.

Отметим, что уже два дня горизбирком пытается провести заседания в отсутствие главы комиссии Татьяны Павловой.

Однако сегодня, 4 октября, горизбирком Николаева начал заседать без главы и принял 5 новых членов.

При этом, Максим Невечанный подчеркнул, что представители «Слуги народа» и «Европейской солидарности» продолжают обвинять других членов горизбиркома в противозаконных действиях.

– Всё плохое позади. Комиссия начала работу. Но им (БПП и СН) ещё хватает наглости упрекать членов комиссии в том, что они законно выполняют свою обязанность и реализуют конституционное право, которое гарантирует представителям каждой партии - возможность быть избранными,

Напомним, что 4 октября около 17:30 специалистам удалось вскрыть замки сейфа Николаевской городской избирательной комиссии, ключи от которого исчезли вместе с главой ТИК Татьяной Павловой, которая игнорирует заседания.

Ранее сообщалось, что Николаевская городская избирательная комиссия не смогла провести заседание, поскольку на него не пришла ее глава Татьяна Павлова и пропали ключи от кабинета, где находятся документы.

Напомним, что Николаевский горизбирком не принял в установленный законом срок решение о регистрации избирательного списка партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» в Николаевский горсовет, чем нарушила Избирательный кодекс. Вчера, 2 октября, состоялось заседание Николаевского окружного административного суда, который обязал избирательную комиссию принять решение либо о регистрации, либо от отказе в регистрации списка политической партии.