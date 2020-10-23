По данным соцопроса, на президентских выборах в Беларуси 9 августа Светлана Тихановская получила 52,2% голосов, Александр Лукашенко — 20,6%.

Это в ходе соцопроса выяснили в британском аналитическом центре Chatham House.

— Более 70% респондентов заявили, что считают выборы фиктивными, и только 20,6% респондентов сказали, что проголосовали за Лукашенко. В то же время 52,2% отдали свой голос за его оппонента Светлану Тихановскую, а 13,7% отказались разглашать, как они проголосовали, — говорится в сообщении.

Напомним, Светлана Тихановская считает, что белорусы не будут настаивать на привлечении Александра Лукашенко к ответственности, если он добровольно оставит властные полномочия.

Ранее белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская приступила к формированию теневого правительства. В его состав уже вошли два человека.