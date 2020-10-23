Президент США Дональд Трамп заявил, что его соперник, кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден должен объяснить происхождение «$3,5 миллионов полученных от России».

При этом президент отметил, что сам он никогда не получал деньги от России, пишет Новое время.

— Джо получил 3,5 миллиона долларов от России, они пришли через Путина, потому что он был в очень хороших отношениях с бывшим мэром Москвы, с женой мэра Москвы. Ты получил 3,5 миллиона долларов, твоя семья получила 3,5 миллиона долларов. Когда-нибудь тебе придется объяснить это, — сказал Дональд Трамп во время финальных дебатов в Нэшвилле.

Джо Байден опроверг обвинения Трампа в коррупции и заявил, что в жизни не получил ни копейки из иностранных источников.

— Я не брал ни гроша ни у какого зарубежного источника. Я опубликовал свои налоговые декларации за все 22 года. Вы ни одной, — сказал Джо Байден.

Он также отметил, что в работе его сына Хантера в украинской компании Burisma, «не было ничего неэтичного».

Напомним, после первых предвыборных дебатов в США большинство американцев отдали предпочтение кандидату от Демократической партии Джо Байдену.