Президент США Дональд Трамп заявил, что его соперник, кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден должен объяснить происхождение «$3,5 миллионов полученных от России».
При этом президент отметил, что сам он никогда не получал деньги от России, пишет Новое время.
— Джо получил 3,5 миллиона долларов от России, они пришли через Путина, потому что он был в очень хороших отношениях с бывшим мэром Москвы, с женой мэра Москвы. Ты получил 3,5 миллиона долларов, твоя семья получила 3,5 миллиона долларов. Когда-нибудь тебе придется объяснить это, — сказал Дональд Трамп во время финальных дебатов в Нэшвилле.
Джо Байден опроверг обвинения Трампа в коррупции и заявил, что в жизни не получил ни копейки из иностранных источников.
— Я не брал ни гроша ни у какого зарубежного источника. Я опубликовал свои налоговые декларации за все 22 года. Вы ни одной, — сказал Джо Байден.
Он также отметил, что в работе его сына Хантера в украинской компании Burisma, «не было ничего неэтичного».
Напомним, после первых предвыборных дебатов в США большинство американцев отдали предпочтение кандидату от Демократической партии Джо Байдену.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что его соперник, кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден должен объяснить происхождение «$3,5 миллионов полученных от России».
При этом президент отметил, что сам он никогда не получал деньги от России, пишет Новое время.
— Джо получил 3,5 миллиона долларов от России, они пришли через Путина, потому что он был в очень хороших отношениях с бывшим мэром Москвы, с женой мэра Москвы. Ты получил 3,5 миллиона долларов, твоя семья получила 3,5 миллиона долларов. Когда-нибудь тебе придется объяснить это, — сказал Дональд Трамп во время финальных дебатов в Нэшвилле.
Джо Байден опроверг обвинения Трампа в коррупции и заявил, что в жизни не получил ни копейки из иностранных источников.
— Я не брал ни гроша ни у какого зарубежного источника. Я опубликовал свои налоговые декларации за все 22 года. Вы ни одной, — сказал Джо Байден.
Он также отметил, что в работе его сына Хантера в украинской компании Burisma, «не было ничего неэтичного».
Напомним, после первых предвыборных дебатов в США большинство американцев отдали предпочтение кандидату от Демократической партии Джо Байдену.