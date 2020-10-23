В четверг, 22 октября, российско-оккупационные войска на Донбассе пять раз нарушили договоренности о перемирии.

Об этом сообщает штаб ООС на странице в Facebook.

– За прошедшие сутки, 22 октября, в районах ответственности украинских бригад зафиксировано пять нарушений договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 во время заседания Трехсторонней контактной группы, - говорится в сообщении.

Как отмечает штаб, стрелковое оружие российско-оккупационные войска применили вблизи населенного пункта «Артема» и дважды - неподалеку Шумел. Кроме того, режим прекращения огня противник нарушил в районе Новолуганское, задействовав на этом участке автоматический станковый гранатомет.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

Еще одно нарушение достигнутых договоренностей задокументированы на Приазовье. В вечернее время суток вблизи населенного пункта Широкино зафиксировано пролет вражеского БПЛА типа «квадрокоптер». Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил беспилотник противника было подавлено.

С начала текущих суток, 23 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина. В то же время украинские воины не теряют бдительности и готовы адекватно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

Напомним, ранее специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 19 нарушений режима тишины на Донбассе. Все — в Донецкой области.