Министерство здравоохранения представило проект постановления правительства, предусматривающий новые правила питания в школах - в частности, не будет сосисок и газированных напитков, при этом будут учтены интересы детей с особыми потребностями.

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

По словам главного санитарного врача страны Виктора Ляшко, впервые на законодательном уровне в Украине будет урегулирован вопрос питания детей с особыми диетическими потребностями, такими как сахарный диабет, непереносимость глютена, лактозы и тому подобное.

Также постановлением запрещается закупать, кормить детей и продавать им:

технологически обработанные мясные и рыбные блюда (колбасы, сосиски, замороженные полуфабрикаты и т.п.);

сладкие газированные напитки;

энергетические напитки и любые другие напитки с содержанием добавленных сахаров.

Также новые нормы питания предусматривают ограничение суточного количества соли, сахара, мучных и кондитерских изделий, жиров.

Кроме этого, согласно документу, руководители детсадов и школ смогут выбирать для себя наиболее удобную модель питания детей, то есть внедрить кейтеринг - сдать в аренду пищеблок, чтобы компания, с которой подпишут соглашение, занималась организацией питания.

Отметим, что для внедрения указанных правил это постановление должно принять правительство.

Как известно, школьными столовыми и буфетами в Украине пользуются больше половины школьников, из которых всего 10% удовлетворены качеством блюд.