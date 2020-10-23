Суды России вынесли постановления о принудительном выселении с территории оккупированного Крыма почти тысячи человек, из них 600 являются украинцами.
Об этом заявила посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Лариса Герасько во время онлайн-конференции по проблемам водоснабжения в аннексированный Крым.
Однако, по словам посла, российские власти переселяют на полуостров собственное население — так, более 140 тысяч россиян сменили место регистрации на Крым.
Также Герасько рассказала, что Россия нарушает Гаагские конвенции и принудительно распространила свое гражданство на все население полуострова, в том числе и на лица без гражданства. Кроме того, РФ нарушает право на жизнь, свободу и безопасность путем насилия над людьми. Так, после аннексии в 2014 году исчезли более 40 человек, среди них украинские и крымскотатарские активисты и журналисты, говорит посол.
Напомним, экс-депутат Верховного совета Крыма, основатель «Русского блока» Александр Свистунов требует добавить в учебники истории полуострова сведения об «украинской оккупации» и «русской весне».
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Суды России вынесли постановления о принудительном выселении с территории оккупированного Крыма почти тысячи человек, из них 600 являются украинцами.
Об этом заявила посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Лариса Герасько во время онлайн-конференции по проблемам водоснабжения в аннексированный Крым.
Однако, по словам посла, российские власти переселяют на полуостров собственное население — так, более 140 тысяч россиян сменили место регистрации на Крым.
Также Герасько рассказала, что Россия нарушает Гаагские конвенции и принудительно распространила свое гражданство на все население полуострова, в том числе и на лица без гражданства. Кроме того, РФ нарушает право на жизнь, свободу и безопасность путем насилия над людьми. Так, после аннексии в 2014 году исчезли более 40 человек, среди них украинские и крымскотатарские активисты и журналисты, говорит посол.
Напомним, экс-депутат Верховного совета Крыма, основатель «Русского блока» Александр Свистунов требует добавить в учебники истории полуострова сведения об «украинской оккупации» и «русской весне».