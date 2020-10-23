В Украине второй день подряд фиксируют антирекорд по коронавирусу, за прошедшие сутки заразились 7517 человек. Больше всего заражений в Харьковской, Одесской областях и в Киеве.

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.

Сложная эпидемиологическая ситуация в Харьковской области (+693), Киеве (+635), Одесской области (+571), Хмельницкой области (+471), Житомирской области (+426), Запорожской области (+402), Тернопольской области (+330 ), Полтавской области (+316).

За минувшие сутки от COVID-19 умерли 121 человек (всего 6164). Также вчера 2680 человек выздоровели.

За все время эпидемии в Украине COVID-19 обнаружили 330 396 случаев инфицирования. Из них 137 578 человек выздоровели, а 6164 - умерли от осложнений. Продолжают лечиться более 186 тысяч человек.

Напомним, ранее в Украине выявили 7053 новых инфицированных и заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 6719). Это новый рекордный показатель за время эпидемии в стране.