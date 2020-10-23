Организация объединенных наций приветствует переговоры между Азербайджаном и Арменией по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Переговоры между сторонами конфликта пройдут 23 октября в США.

Об этом сообщили в пресс-службе ООН.

Встреча пройдет в Вашингтоне при участии министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна при посредничестве госсекретаря США Майка Помпео.

– В ООН поддерживают любые дипломатические усилия, направленные на деэскалацию конфликта вокруг Нагорного Карабаха и способствующие возобновлению переговоров под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, - сообщил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.

Он добавил, что с начала обострения конфликта генсек ООН Антониу Гутерриш поддерживал контакты с главами внешнеполитических ведомств обеих стран.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна никогда не даст согласия на проведение референдума о самоопределении Нагорного Карабаха. Однако, он готов к переговорам с представителем Армении.