Организация объединенных наций приветствует переговоры между Азербайджаном и Арменией по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Переговоры между сторонами конфликта пройдут 23 октября в США.
Об этом сообщили в пресс-службе ООН.
Встреча пройдет в Вашингтоне при участии министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна при посредничестве госсекретаря США Майка Помпео.
– В ООН поддерживают любые дипломатические усилия, направленные на деэскалацию конфликта вокруг Нагорного Карабаха и способствующие возобновлению переговоров под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, - сообщил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.
Он добавил, что с начала обострения конфликта генсек ООН Антониу Гутерриш поддерживал контакты с главами внешнеполитических ведомств обеих стран.
Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна никогда не даст согласия на проведение референдума о самоопределении Нагорного Карабаха. Однако, он готов к переговорам с представителем Армении.
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Организация объединенных наций приветствует переговоры между Азербайджаном и Арменией по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Переговоры между сторонами конфликта пройдут 23 октября в США.
Об этом сообщили в пресс-службе ООН.
Встреча пройдет в Вашингтоне при участии министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна при посредничестве госсекретаря США Майка Помпео.
– В ООН поддерживают любые дипломатические усилия, направленные на деэскалацию конфликта вокруг Нагорного Карабаха и способствующие возобновлению переговоров под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, - сообщил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.
Он добавил, что с начала обострения конфликта генсек ООН Антониу Гутерриш поддерживал контакты с главами внешнеполитических ведомств обеих стран.
Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна никогда не даст согласия на проведение референдума о самоопределении Нагорного Карабаха. Однако, он готов к переговорам с представителем Армении.