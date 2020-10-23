В Нэшвилле, штат Теннесси, между Джо Байденом и Дональдом Трампом состоялись последние дебаты перед выборами президента США 3 ноября.

Кандидаты в президенты вспомнили и о военной помощи Украине, и о связи сына Байдена с Украиной, передает CNN.

Трамп во время дебатов утверждал, что Россия вмешивается в выборы, потому что хочет его проигрыша. В то же время Байден заявил, что Россия хочет победы Трампа, ибо победа Байдена им невыгодна. Еще в августе офицер разведки США сообщал, что российское правительство вмешивается в американские выборы, чтобы навредить кандидату от Демократической партии.

Также Трамп отверг обвинения в получении денег от Китая и России. Зато обвинил в получении 3,5 млн долларов семью Байдена. Имеется в виду отчет республиканцев, в котором говорится о том, что Хантер Байден якобы получил от российской предпринимательницы 3,5 млн долларов. У Байдена такие обвинения отвергли.

Кроме того, во время дебатов Трамп заявил, что «нет никого, кто вел бы себя с Россией еще жестче», чем он.

— Когда он (Байден - прим.) продавал Украине подушки и одеяла, я продавал им противотанковое оружие», - заявил американский президент.

Действительно, президент Барак Обама (а Байден был вице-президентом во время его правления) не направил Украине летальное оружие. Зато тогда США направили минометные радары, беспилотники, приборы ночного видения и медицинские товары.

Отметим, что в США должны были состояться три тура дебатов кандидатов на пост президента. Первый прошел 30 сентября, а второй был назначен на 15 октября в виртуальном формате. У Трампа тогда подтвердили COVID-19, и комиссия хотела предотвратить распространение вируса. Но президент отказался от такого формата. Поэтому в общем состоялось только два тура дебатов.

Президентские выборы в США пройдут уже 3 ноября.

Напомним, рейтинг действующего президента США, республиканца Дональда Трампа почти сравнялся с рейтингом его главного оппонента, демократа Джо Байдена.