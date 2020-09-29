Рейтинг действующего президента США, республиканца Дональда Трампа почти сравнялся с рейтингом его главного оппонента, демократа Джо Байдена.
Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса, проведенного компаниями Harvard CAPS / Harris, обнародованным в The Hill за день до первых президентских дебатов.
За Джо Байдена проголосовали бы 47% тех избирателей, которые собираются принять участие в выборах, в то время как за Дональда Трампа — 45%.
Таким образом, последний опрос свидетельствует об улучшении позиций на три балла для Дональда Трампа и ухудшение на два балла для Джо Байдена — по сравнению с результатами за август.
Социологи объясняют уменьшение разрыва тем, что нынешний глава Белого дома продемонстрировал положительную динамику в плане экономического роста в стране.
Опрос проводился с 22 по 24 сентября среди 1314 американских граждан, имеющих право голоса на президентских выборах в Соединенных Штатах.
Ранее Дональд Трамп вновь обратился к своему сопернику на предстоящих выборах президента, кандидату от Демократической партии Джо Байдену с требованием провериться на наркотики.
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Рейтинг действующего президента США, республиканца Дональда Трампа почти сравнялся с рейтингом его главного оппонента, демократа Джо Байдена.
Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса, проведенного компаниями Harvard CAPS / Harris, обнародованным в The Hill за день до первых президентских дебатов.
За Джо Байдена проголосовали бы 47% тех избирателей, которые собираются принять участие в выборах, в то время как за Дональда Трампа — 45%.
Таким образом, последний опрос свидетельствует об улучшении позиций на три балла для Дональда Трампа и ухудшение на два балла для Джо Байдена — по сравнению с результатами за август.
Социологи объясняют уменьшение разрыва тем, что нынешний глава Белого дома продемонстрировал положительную динамику в плане экономического роста в стране.
Опрос проводился с 22 по 24 сентября среди 1314 американских граждан, имеющих право голоса на президентских выборах в Соединенных Штатах.
Ранее Дональд Трамп вновь обратился к своему сопернику на предстоящих выборах президента, кандидату от Демократической партии Джо Байдену с требованием провериться на наркотики.