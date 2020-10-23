Выборы президента Соединенных Штатов Америки, которые состоятся 3 ноября, будут иметь исключительное значение для Украины.

Об этом заявил профессор Стэнфордского университета, известный философ Фрэнсис Фукуяма в видеообращении к участникам специального Киевского форума по вопросам безопасности, начатого Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину», сообщается на сайте Форума.

— Президент Трамп ясно выразил свою приверженность к авторитарному режиму Путина в противовес демократической Украине. До сих пор он не мог деятельно продемонстрировать свои преференции, в частности, например, сняв санкции с России. Но это может измениться, если его переизберут, - отметил Фрэнсис Фукуяма.

По его мнению, при президентстве Джо Байдена поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов будет восстановлена.

— Впрочем, Украине не стоит воспринимать поддержку США как нечто само собой разумеющееся, даже под руководством новой администрации. Эта поддержка во многом будет зависеть от того, продолжится ли развитие украинских демократических институтов, и достигнет ли страна прогресса в борьбе с коррупцией, - подчеркнул профессор Стэнфордского университета.

Он добавил, что американские налогоплательщики не захотят, чтобы их доллары направлялись в страну, где государственные ресурсы исчезают в карманах чиновников.

— Есть четкие шаги, которые страна может сделать для усиления антикоррупционных институтов и подотчетности политиков. США должны видеть, что эти шаги внедряются, - резюмировал Фрэнсис Фукуяма.

Напомним, Ответ на то, каким образом достичь продолжающегося мира и стабильности в Европе, сегодня есть только один - расширение границ Европейского Союза и расширение границ НАТО. Это должна быть ключевая идея объединенной миссии ЕС и США по достижению продолжающегося мира и стабильности во всей Европе и в Украине. Такое заявление сделал глава Киевского форума по вопросам безопасности, премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк, открывая Специальный Киевский Форум 23 октября.