Дмитрий Фалько

Лидер списка кандидатов от политической партии «Пропозиція» в Николаевский областной совет, исполнительный директор компании UPSS Terminals Дмитрий Фалько отреагировал на предложение главы облсовета Виктории Москаленко предоставить Корабельному району статус города.

Об этом он сказал в интервью НикВести.

По мнению Дмитрия Фалько, воспринимать данное заявление всерьез нельзя, подчеркнув, что это никак не поможет сэкономить бюджетные деньги, как предположила глава областного совета.

– Знаете, я сам часто говорю, что Корабельный район – это как отдельное государство. У нас люди так и говорят: «В город едешь?». Александр Федорович меня критикует за этот «бытовой сепаратизм». Говорит «Так нельзя, ты уже договорился до того, что уже Москаленко призывает к выделению в отдельную административную единицу». Но честно говоря, я вообще не знаю, как это можно серьезно воспринимать, тем более, она человек с большим опытом, понимает, как формируются бюджеты разных уровней. При чем ее же аргумент, что это позволит сэкономить деньги аппарата, но теоретически мэрия Витовки или Богоявленского будет обходиться налогоплательщикам намного дороже, нежели администрация Корабельного района. Скорее необходимо смотреть, где задваиваются функции департаментов мэрии и райадминистрации и здесь искать экономию, - считает Дмитрий Фалько.

Напомним, Виктория Москаленко предложила отделить Корабельный район от Николаева, предоставив ему статус города, и вернуть историческое название.