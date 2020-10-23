Украина – это ключевое государство для нынешней глобальной геополитики и для будущего демократии во всем мире.

Об этом заявил профессор Стэнфордского университета, известный философ Фрэнсис Фукуяма в видеообращении к участникам специального Киевского форума-2020, начатого фондом Арсения Яценюка «Открой Украину».

– Если Украина не достигнет успеха в развитии демократических институтов и в борьбе с коррупцией, ряд других стран региона тоже не смогут этого достичь. С другой стороны, Украина может стать вдохновением для других народов, стремящихся жить в свободных и демократических обществах, как этого хочет сейчас так много белорусов, - заявил Фрэнсис Фукуяма.

По его мнению, ситуацией в Беларуси больше всего обеспокоена Россия.

– Для президента Путина эти протесты составляют экзистенциальную угрозу его режима. Он осознает, что они могут вспыхнуть в России и в любой момент привести к его свержению. Поэтому он не может допустить, чтобы протесты достигли успеха, и использует любые имеющиеся механизмы, чтобы их остановить, - подчеркнул профессор Стэнфордского университета.

Напомним, ранее он заявил, что выборы президента Соединенных Штатов Америки, которые состоятся 3 ноября, будут иметь исключительное значение для Украины.