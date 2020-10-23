В Испании количество заболевших коронавирусом за все время пандемии составило больше трех миллионов человек.

Такие выводы представил премьер-министр Испании Педро Санчес по результатам исследований на антитела, пишет РБК-Украина.

Он отметил, что весной во время первой волны коронавируса распространение инфекции было неконтролируемым. В сравнении с тем периодом, сейчас удается лучше выявлять новые случаи заражения.

— В первую неделю октября мы достигли рекордного показателя в 800 тысяч тестов. Сейчас удается обнаружит 70% случаев, тогда как весной распространение вируса было неконтролируемым и едва удавалось диагностировать хотя бы 10%, - сказал Педро Санчес.

В четверг в Испании зафиксировали рекордные почти 21 тысячу новых случаев заражения. Страна стала первой в Европе с более чем миллионом зарегистрированных случаев заболевания COVID-19.

Напомним, что в Украине второй день подряд фиксируют антирекорд по коронавирусу, за прошедшие сутки заразились 7517 человек. Больше всего заражений в Харьковской, Одесской областях и в Киеве.