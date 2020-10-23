Государственная таможенная служба уволила руководителей Киевской, Галицкой, Волынской, Буковинской и Днепровской таможен, а также Координационно-мониторинговой таможни.

Об этом сообщает пресс-служба Гостаможслужбы.

— Сегодня, 23 октября, уволены от выполнения обязанностей начальника таможни Гостаможслужбы руководители: Киевской (Сличко С.В.), Галицкой (Цабак В.Я.), Волынской (Вистак И.Я.), Буковинской (Терещук Ю.В.), Днепровской (Мусиенко А.И.), Координационно-мониторинговой (Нидерман С.С.) таможен, - сказано в сообщении.

Отмечается, что вскоре будут назначены новые руководители этих таможен, среди основных задач которых будет обеспечение курса на реформирование таможни и налаживание эффективной работы территориальных подразделений.

Напомним, что в Николаеве стартовал процесс ликвидации Главного управления Государственной налоговой службы в области.