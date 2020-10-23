Кандидат на пост мэра Николаева от партии «Миколаївці» Александр Садыков назвал своих оппонентов Татьяну Домбровскую, Александра Сенкевича и Владислава Чайку бизнес-партнерами, которые хотят реализовать за счет горбюджета свои интересы.

Об этом заявил в видеоролике, который опубликовал в Facebook.

Александр Садыков заявил, что кандидат от «Слуги народа» Татьяна Домбровская многие годы является бизнес-партнером кандидата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Владислава Чайки и предпринимателя Алексея Пелипаса. По его словам, вместе с ними, их друзьями и родственниками она создала несколько фирм — ООО «Карс-Клининг», ООО «Биг» и ООО «Чисті шляхи».

— Самая успешная — «Карс-Клининг», которая получила из городского бюджета практически 200 миллионов гривен. Благодаря фирме Татьяны Домбровской Николаев регулярно называют самым грязным городом Украины. Общеизвестно, Татьяна Домбровская дружит с семьёй Александра Сенкевича, является подругой и кумой жены действующего мэра. По странному стечению обстоятельств, с началом избирательной кампании резко увеличились объемы городских заказов, получаемых компанией ближайшего соратника Татьяна Домбровской Виталия Кима. За полгода его предприятия «Арена спорт 2011» получило от города заказов практически на 45 миллионов гривен, — сказал Александр Садыков.

Он отметил, что если николаевцы выберут мэром кого-либо из перечисленных им кандидатов «треугольник» не распадется, а в качестве альтернативы он предложил свою кандидатуру.

Ранее член исполкома горсовета, глава ОГА 2005-2007 годов, представитель партии «Миколаївці» Александр Садыков обвинил городскую и областную власть в неготовности к обострению роста заболеваемости на COVID-19.