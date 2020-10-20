Член исполкома горсовета, глава ОГА 2005-2007 годов, представитель партии «Миколаївці» Александр Садыков обвинил городскую и областную власть в неготовности к обострению роста заболеваемости на COVID-19.

Об этом он заявил в эфире телеканала «НАШ».

По словам Александра Садыкова, руководство города и облгосадминистрации даже в условиях роста заболеваемости на COVID-19 ничего не делают для того, чтобы подготовить больницы для приема пациентов.

— У нас глава администрации заболел на Covid месяц назад. Вместо того, чтобы лечь в николаевскую больницу, он лег в киевскую больницу. И больше он в Николаеве не появлялся. Месяц у нас главы администрации нет, замы тоже все заболели. Исполняет обязанности главы ОГА один из замов. Вот так и функционирует регион. Сейчас стоит вопрос, что нужно открывать дополнительные площади (для госпитализации больных на COVID-19, — прим.). Например, у нас законсервирован областной тубдиспансер. Мэр города два дня назад говорит: «Мы сейчас будем обращаться в обладминистрацию и будем думать о том, чтобы расконсервировать». Это только сейчас они будут обращаться. Три месяца потеряны городской властью. Областной властью они не потеряны. Областной власти у нас просто нет, — резюмировал Александр Садыков.

Напомним, депутат Николаевского городского совета от фракции «Наш край» Сергей Кантор считает, что Николаев не готов к обострению роста заболеваемости на COVID-19.