Сергей Кантор

Депутат Николаевского городского совета от фракции «Наш край» Сергей Кантор считает, что Николаев не готов к обострению роста заболеваемости на COVID-19.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.

По мнению Сергея Кантора, ответственные за подготовку к борьбе с коронавирусом чиновники, ничего не сделали для того, чтобы минимизировать последствия эпидемии.

— Я говорил и говорю, что город имея финансовый ресурс, который можно было использовать для минимизации распространения пандемии в городе. Я считаю, что люди, которые отвечают за использование и реализацию этого ресурса, а именно городской голова Александр Сенкевич и глава Управления здравоохранения «заформализовали» этот процесс. Можно было бы сделать гораздо больше для борьбы с пандемией, однако этого не сделано. У города достаточно было финансовых ресурсов, чтобы подготовиться и бороться с пандемией. Сама Шамрай всегда говорит, что во всем виноваты депутаты, что мы не выделяем деньги, что мы не приходим на сессии, что мы виноваты и просто в том, что мы депутаты. Хотя, в то же время, депутаты все это время утверждали и продолжают утверждать, что город сделал мало для того, чтобы подготовиться к эпидемии и бороться с ней. Мало того, все? что на сегодняшний день сделано в городе, это, по большей части, заслуга депутатского корпуса. Это мы заставляли на протяжении всего прошедшего времени, и сейчас это делаем — заявил Сергей Кантор.

Сергей Кантор говорит, что сегодняшние ситуация с эпидемией в городе приведет к тому, что каждый житель Николаева переболеет коронавирусом, однако город не будет к этому готов из-за того, что в бюджете на сегодняшний день, финансового ресурса, гораздо меньше, чем его можно было направить в марте этого года.

— Нужно было еще тогда в марте месяце готовиться. А у нас чиновники решили, что можно сидеть на берегу реки и наблюдать, когда проплывет труп. А что сейчас делать? Сейчас уже израсходованы десятки миллионов, на разные «нужные и не нужные» дела, и мы «видим» на что они потрачены. Можно было бы не тратить деньги на плитку, на Соборную площадь, на другие объекты, а выделять деньги на медицину. Я призывал чиновников сделать запасы до апреля, так как впереди в горсовет зайдет новый созыв депутатов, которым еще предстоит разобраться в «матчасти». Я говорил, что до апреля мы должны впрок запастись всеми расходными материалами, недостающим оборудованием, лекарствами. А выходит, депутаты говорят, и все как в «прорву». У нас все хорошие кроме депутатов. Почему тогда депутатам нет никаких предложений? Почему не созывают сессию? Какие результаты работы комиссии по борьбе с эпидемией? И таких вопросов тысячи. Мы сейчас просто идем к тому, что вирусом переболеют все, кто-то в легкой форме, а кто-то в тяжелой. И мы сделали мало для того, чтобы обезопасить тех, кто находится, в так называемой, группе риска. Доводы о том, что в Николаеве всего 1,5% смертность от COVID-19 — для меня не доводы. Для родственников умерших, это тоже не доводы, — резюмировал Сергей Кантор.

Напомним, по состоянию на 10:00 12 октября в Николаевской области выявлено 182 новых случая COVID-19.

Также напомним, главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко говорит, что если до следующей пятницы в Николаеве сохранится тенденция роста заболеваемости на COVID-19, то город перенесут в «красную» карантинную зону.