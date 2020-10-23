Борьба укранцев за свои права и будущее страны была одним из примеров, побудивших белорусов к протестам против фальсификации президентских выборов.

Об этом заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в ходе онлайн-включения на специальном Киевском форуме по вопросам безопасности, сообщает корреспондент Укринформа.

— Я восхищаюсь духом солидарности, который можно почувствовать от Украины и украинской нации в отношении Беларуси. Благодарю, наши дорогие братья и сестры, за поддержку наших мирных протестов... Нас побудила и ваша готовность отстаивать свое достоинство, национальную свободу, свои права и свое будущее, — сказала Светлана Тихановская.

По ее словам, ранее украинцы поддержали непрерывную цепочку освободительных выступлений, идущих от «Солидарности» в Польше, движений в странах Балтии, в Чехии, Словакии. Теперь же этот порыв к свободе подхватили белорусы.

— Дыхание свободы в Восточной Европе уже никто не сможет остановить. За что мы боремся? За свободу, за наше право на то, чтобы нас уважали. Но также и за независимость наших народов. Так же, как вы боретесь за территориальную целостность Украины в рамках международно признанных границ, за боремся за Беларусь и за независимую нацию. За вашу и нашу свободу!, — убеждена Светлана Тихановская.

Напомним, Арсений Яценюк на форуме подчеркнул, что российская военная агрессия против Украины не остановлена, а страна борется за свою свободу и мир.